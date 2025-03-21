Новый формат проведения аттестации экскурсоводов обсудили в Пскове

19:38, 21 марта 2025, ПАИ

Члены аттестационной комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов переводчиков при комитете по туризму Псковской области обсудили новый формат проведения аттестации, вопросы тестирования и практические задания для квалификационного экзамена в рамках аттестации. Об этом сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова в своём телеграм-канале.

Тестирование содержит 30 теоретических вопросов, случайно выбранных из перечня вопросов. Результат теоретической части признаётся удовлетворительным, если соискатель в ходе тестирования ответил верно не менее чем на 23 вопроса.

При прохождении аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, оказывающих услуги на территории одного или нескольких муниципальных образований, теоретические вопросы об иных муниципалитетах в тестирование не включаются.

С условиями прохождения аттестации можно ознакомиться по ссылке.