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Общество

25 домов временно останутся без воды в Великих Луках

Водоснабжение временно отключат в 25 домах в Великих Луках в понедельник, 24 марта, с 9:00 в связи с ремонтными работами. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации со ссылкой на предприятие «Водоканал».

Фото: ПАИ

Воды не будет на улице Рижской, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53/25; улице Суворова, 24/24, 23, 21, 19н, 20н, 16н, 15н/1; Рижском проспекте, 4, 5; улице Спасовской, 15, 17; в Пилотном переулке, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Водоснабжение восстановят после окончания работ.

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