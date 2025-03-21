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Общество

Жительнице Дедовичского района Александре Ивановой вручили юбилейную медаль «80 лет Победы»

Глава Дедовичского района Олег Майоров вручил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» жительнице района Александре Ивановой. Об этом глава муниципалитета сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Олега Майорова

По словам Олега Майорова, Александра Иванова рассказала о своей большой трудовой истории и о том, что гордится и очень любит своих внуков и правнуков.

«Спасибо за ваш труд и за Победу! Низкий поклон! Желаю здоровья, долгих лет жизни и чтобы внуки радовали», – сказал Олег Майоров.

Ранее сообщалось, что юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил ветеранам глава Пскова Борис Елкин.

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