Жительнице Дедовичского района Александре Ивановой вручили юбилейную медаль «80 лет Победы»
Глава Дедовичского района Олег Майоров вручил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» жительнице района Александре Ивановой. Об этом глава муниципалитета сообщил в своём телеграм-канале.
По словам Олега Майорова, Александра Иванова рассказала о своей большой трудовой истории и о том, что гордится и очень любит своих внуков и правнуков.
«Спасибо за ваш труд и за Победу! Низкий поклон! Желаю здоровья, долгих лет жизни и чтобы внуки радовали», – сказал Олег Майоров.
Ранее сообщалось, что юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил ветеранам глава Пскова Борис Елкин.
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Жительнице Дедовичского района Александре Ивановой вручили юбилейную медаль «80 лет Победы»
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