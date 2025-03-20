Юбилейные медали в честь 80-летия Победы вручил ветеранам Борис Елкин

17:50, 20 марта 2025, ПАИ

Юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил ветеранам глава Пскова Борис Елкин. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Ветераны также рассказали главе города истории из своей жизни. Например, семейная пара Ивановых, которые познакомились в Пскове и вот уже 57 лет идут рука об руку. Любовь Ивановна – труженица тыла из Алтайского края, а Александр Михайлович – скобарь, прошедший ужасы концлагерей в детстве и трудившийся после войны под Красноярском. Людмила Ивановна Гребнева пережила блокаду Ленинграда, переезды под Сталинград и Саратов, а затем вернулась на родную землю – остров Залита, поселившись впоследствии в Пскове.

«Несмотря на все тяготы, выпавшие на их долю, они сохранили силу духа, позитивный настрой и неимоверный интерес к жизни! Берегите себя, дорогие ветераны! Буду рад отметить с вами ещё не одну годовщину Победы!» – отметил Борис Елкин.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.