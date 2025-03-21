Какие семьи могут получить ежемесячную выплату из маткапитала, рассказали в Соцфонде

20:41, 21 марта 2025, ПАИ

Одним из направлений материнского капитала сегодня являются ежемесячные выплаты на детей до трёх лет. Таким вариантом распоряжения вправе воспользоваться семьи с невысокими доходами. Право на выплаты определяется по прожиточному минимуму в регионе, где живёт семья. Об этом ПАИ сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Для расчёта необходимо разделить доходы родителей и совершеннолетних детей за последний год на 12 месяцев и на количество всех членов семьи.

Если полученная сумма окажется в пределах двух среднедушевых прожиточных минимумов на человека, можно подавать заявление в клиентской службе отделения СФР по Псковской области, на портале «Госуслуги» или в МФЦ.

Важно отметить, что доходы семьи берутся за 12 месяцев, которые разделены с месяцем обращения за выплатой ещё одним месяцем.

Весь перечень можно посмотреть на сайте Соцфонда.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.

Напомним, что 1 февраля 2025 года отделение СФР по Псковской области проиндексировало на 9,5 % размер маткапитала и его остаток.