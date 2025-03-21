Итоги акции «Я и пожарная безопасность» среди четвероклассников подвели в Псковской области
Финальные испытания для четвероклассников в соревнованиях дружин юных пожарных XXI региональной комплексной акции «Я и пожарная безопасность» завершились в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки соревнования проходили в дистанционном формате. Участники представили жюри свои видеоролики социальной рекламы на различные темы безопасности.
Первое место и звание победителя конкурса в Пскове завоевала команда школы № 47, второе – юные пожарные из многопрофильного правового лицея № 8, третье – команда лицея № 4.
Первой в Великих Луках стала команда школы № 17, второе и третье места достались школам № 2 и 13.
Пушкиногорская средняя школа имени А. С. Пушкина стала победительницей среди округов (районов), второе место заняла Дедовичская средняя школа № 2, третье – Палкинская средняя школа.
Победители и участники соревнований получат дипломы, призы и подарки от организаторов акции.
Итоги акции «Я и пожарная безопасность» среди четвероклассников подвели в Псковской области
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