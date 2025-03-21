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Общество

В суде рассмотрят уголовное дело водителя, по неосторожности причинившего тяжкий вред пешеходу в Пскове

Первый заместитель прокурора Пскова направил в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что мужчина двигался на автомобиле по Рижскому проспекту в Пскове в ночное время. Он следовал в направлении улицы Максима Горького, нарушив правила дорожного движения. Мужчина не принял мер к снижению скорости на нерегулируемом пешеходном переходе, к остановке транспортного средства и совершин наезд на пешехода, в результате чего потерпевшему был причинён тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Санкция части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

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