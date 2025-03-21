Почти 300 тысяч рублей заплатил браконьер за ущерб природе Псковской области

21:46, 21 марта 2025, ПАИ

285 тысяч рублей заплатил браконьер за ущерб природе Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

52-летнего жителя Гдовского района поймали на территории нацпарка «Себежский» с незаконным уловом рыбы. Так как действия мужчины нанесли ущерб экосистеме, в отношении него возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ.

Суд обязал гдовича выплатить материальный ущерб. Материалы дела поступили судебным приставам. Мужчина затягивал с уплатой, поэтому у него арестовали земельный участок. После этого гдович погасил долг.