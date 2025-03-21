95-летний юбилей отметила жительница Псковского района Клавдия Смирнова

22:45, 21 марта 2025, ПАИ

Жительница Псковского района Клавдия Смирнова отметила 95-летний юбилей. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С Днём рождения именинницу поздравили Наталья Фёдорова, двое детей, трое внуков и пятеро правнуков. «Поздравительную телеграмму в адрес именинницы направил Президент России Владимир Путин. С большим удовольствием и благодарностью вручила Клавдии Васильевне и медаль в честь 80-летия в Победе в Великой Отечественной войне. Крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, оптимизма, заботы близких и мирного неба - с юбилеем!», – сказала Наталья Фёдорова.

Родилась Клавдия Смирнова в Псковской области, в деревне Брод. Войну встретила в возрасте 11 лет. Детей в семье было четверо: один брат пропал без вести, воюя в партизанском отряде. Сестру Клавдия Смирнова потеряла в Германии, куда их угнали на принудительные работы.

С 1946 года, после возвращения на Родину, живет в деревне Малая Кебь. Здесь вышла замуж, работала в сельском хозяйстве, на почте, среди жителей деревни пользуется заслуженным уважением: староста деревни называет именинницу не иначе, как «ударница», и отмечает, что Клавдия Васильевна честно трудилась, у нее всегда во всем был порядок.