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Спорт

Легендарный боксёр Джордж Форман скончался на 77-м году жизни

В США на 77-м году жизни скончался легендарный боксёр Джордж Форман. Об этом сообщило издание TMZ, ссылаясь на заявление семьи спортсмена.

По информации таблоида, Форман умер 21 марта в кругу близких. Причины смерти пока не раскрываются.

«Набожный проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый дедушка, он прожил жизнь, наполненную непоколебимой верой, смирением и целеустремлённостью», – говорится в заявлении семьи боксёра.

Джордж Форман – олимпийский чемпион 1968 года и чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBC, и IBF. В 1974 году он встретился на ринге с Мохаммедом Али в знаменитом бою, который получил название «Грохот в джунглях». Это было первое в истории титульное мероприятие, проведённое в Африке, в Заире (сейчас Демократическая Республика Конго). Победу тогда одержал Али, нокаутировав Формана в восьмом раунде. Этот поединок был признан боем года.

После завершения боксёрской карьеры Форман посвятил себя религии, став пастором афроамериканской церкви.

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