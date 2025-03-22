Известный российский дирижёр Валерий Гергиев вновь посетил Псковский кремль

10:03, 22 марта 2025, ПАИ

Знаменитый российский дирижер, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев вновь посетил Псковский кремль, сообщает пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Вместе с коллективами Мариинского и Большого театров маэстро открыл новый сезон фестиваля «Гений места» на родине композитора Модеста Мусоргского.

186 лет исполнилось со дня рождения великого Модеста Мусоргского, напомнил Георгиев. «Он обнимал весь мир своим творчеством. Может быть, его душа согрелась бы от того, что мы играем его музыку здесь. Псков чтит его память. Мне приятно говорить, что фестиваль «Гений места» продолжает свою жизнь. Мы делаем то, что должны делать российские музыканты. И верим, что это утверждение новой традиции. На родинах великих музыкантов должна звучать их музыка», – сказал он.

В рамках фестиваля в Пскове зрители услышат знаменитые циклы Мусоргского «Картинки с выставки» и «Песни и пляски смерти», а также оперу «Сорочинская ярмарка». Для юных слушателей солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра представят оперы «Храбрый заяц» Сергея Баневича и «Бременские музыканты» Геннадия Гладкова.

Фестиваль продолжится на родине Сергея Рахманинова в Великом Новгороде и Николая Римского-Корсакова в Тихвине. Там прозвучат «Симфонические танцы» Рахманинова и опера Римского-Корсакова «Снегурочка».