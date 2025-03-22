Пять комплектов наград выиграла сборная Псковской области на чемпионатах СЗФО по шахматам

10:19, 22 марта 2025, ПАИ

Пять комплектов наград выиграла сборная Псковской области на чемпионатах Северо-Западного федерального округа по шахматам. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области





Мужская команда Псковской области в составе Александра Кульнева, Валентина Власова, Григория Шаранкова и Ростислава Бобовкина завоевала серебро в соревнованиях по блицу, уступив победителям только по дополнительным показателям.

Первый состав женской региональной команды занял второе место по быстрым шахматам и третье – по блицу. В состав коллектива вошли Виктория Емельянова, Светлана Вельтмандер, Анастасия Филиппова и Анна Лабусова. У второй женской команды, представляющей Псковскую область, бронза по быстрым шахматам и серебро по блицу. За этот коллектив выступали Вероника Петрова, Амелия Мудренина, Екатерина Арламова и Татьяна Шемонаева.

Сборные региона получили право представлять Псковскую область на командных чемпионатах России в нынешнем году.

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