Псковичка показала самый сильный удар на первенстве по боксу в Калининграде
Псковичка Лидия Шутова показала самый сильный удар на первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу, которое проходит в Калининграде. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.
В рамках турнира прошли специальные соревнования по силе удара. Шутова одержала победу в весе до 61 килограмма, ударив с результатом 148 килограммов.
«Поздравляем Лидию и желаем ей неиссякаемой энергии и новых триумфов», – отметили в областной федерации.
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