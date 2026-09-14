Псковичи прервали серию из 13 поражений в ЮФЛ

12:12, 14 сентября 2026, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» на своём поле обыграли «СШОР-5 Калининград» со счётом 1:0 в 14-м туре Юношеской футбольной лиги «Северо-Запад» среди спортсменов до 15 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе команды.

Единственный гол на 70-й минуте встречи забил игрок «Пскова» Михаил Северюхин. Для псковичей это первая победа в нынешнем сезоне при 13 поражениях и первые набранные очки. Они занимают последнее место в турнирной таблице, уступая семь баллов «Череповцу», идущему на предпоследнем месте.

В турнире среди юношей до 16 лет «Псков» потерпел поражение от гостей из Калининграда со счётом 3:4. Псковский клуб пропустил три безответных гола уже к 25-й минуте встречи, однако затем сумел отыграться, но калининградцы забили решающий мяч.