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Происшествия

11 пожаров ликвидировано в Псковской области за последние двое суток

Шесть техногенных и пять ландшафтных пожаров ликвидированы в Псковской области за двое суток, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

21 марта в Пскове на улице Народной в пятиэтажном многоквартирном жилом доме, в мусоросборочной камере сгорел пластиковый контейнер. Огонь повредил деревянную дверь. В Опочке на улице Загородной в неэксплуатируемом строении сгорела деревянная обрешётка кровли на всей площади. В деревне Лукашово Невельского округа сгорела кровля бани. А в деревне Клинцево Великолукского района внутри выгорело бесхозное строение.

22 марта в Пскове на проспекте Энтузиастов пожар начался в подвале девятиэтажного дома. В Печорском округе на трассе А-212 сгорел автомобиль ВАЗ-2115.

Кроме того, в Великолукском и Порховском районах, а также в Локне и Новосокольниках ликвидировано пять ландшафтных пожаров общей площадью 4,55 га.

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