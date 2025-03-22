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Происшествия

Псковские росгвардейцы задержали 32-летнего любителя не платить за спиртное

Росгвардейцы задержали псковича, который украл спиртное из магазина в переулке Олега Зобова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

21 марта днём экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии сообщили, что в магазине в переулке Олега Зобова сработала тревожная кнопка.

Росгвардейцы прибыли на место, где задержали 32-летнего гражданина, который, не заплатив, пронёс через кассовый узел спиртные напитки.

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