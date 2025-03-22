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Семь медалей выиграли великолучане на региональных соревнованиях по легкоатлетическому бегу в Смоленске

Семь медалей выиграли великолучане, воспитанники спортшколы «Атлетика», на региональных соревнованиях по легкоатлетическому бегу «Русская зима». Старты прошли в Смоленске 19 и 20 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Атлетика».

Семь медалей выиграли великолучане на региональных соревнованиях по легкоатлетическому бегу в Смоленске. Фото: спортшкола «Атлетика»

Великолукскую спортшколу на этих состязаниях представили пять спортсменов.

В итоге в возрастной группе среди участников 2010–2011 годов рождения Алина Когай выиграла в беге на 200 метров и стала второй в забеге на 60 метров. Захар Кондратьев стал победителем забега на 200 метров и вторым в спринте на 60 метров. На счету Алёны Петроченко золото в беге на 400 метров и серебро в забеге на 60 метров с барьерами.

Также в младшей группе Полина Смирнова заняла третье место в беге на 400 метров. Тренирует коллектив Иван Пискунов.

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