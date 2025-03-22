Скончалась народная артистка Лариса Голубкина

12:42, 22 марта 2025, ПАИ

На 86-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Лариса Голубкина родилась в Москве в 1940 году. В 1955 году она поступила в Московское музыкально-педагогическое училище на дирижёрско-хоровое отделение и окончила его в 1959 году. Затем Голубкина продолжила обучение в ГИТИСе на отделении музыкальной комедии.

Её дебютом в кино стала главная роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В фильмографии народной артистки более 20 ролей, включая работы в таких картинах, как «Трое в лодке, не считая собаки» и «Дайте жалобную книгу».