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Общество

Ученики Идрицкой школы стали участниками мероприятия «Один день эпохи Александра Пересвета» в Санкт-Петербурге

Ученики Идрицкой школы приняли участие в мероприятии «Один день эпохи Александра Пересвета», которое прошло в Санкт-Петербурге. Об этом пишет газета «Призыв».

  • Ученики Идрицкой школы стали участниками мероприятия «Один день эпохи Александра Пересвета» в Санкт-Петербурге
    Фото: газета «Призыв»
  • Ученики Идрицкой школы стали участниками мероприятия «Один день эпохи Александра Пересвета» в Санкт-Петербурге
    Фото: газета «Призыв»
  • Ученики Идрицкой школы стали участниками мероприятия «Один день эпохи Александра Пересвета» в Санкт-Петербурге
    Фото: газета «Призыв»
  • Ученики Идрицкой школы стали участниками мероприятия «Один день эпохи Александра Пересвета» в Санкт-Петербурге
    Фото: газета «Призыв»
  • Ученики Идрицкой школы стали участниками мероприятия «Один день эпохи Александра Пересвета» в Санкт-Петербурге
    Фото: газета «Призыв»
  • Ученики Идрицкой школы стали участниками мероприятия «Один день эпохи Александра Пересвета» в Санкт-Петербурге
    Фото: газета «Призыв»
  • Ученики Идрицкой школы стали участниками мероприятия «Один день эпохи Александра Пересвета» в Санкт-Петербурге
    Фото: газета «Призыв»
  • Ученики Идрицкой школы стали участниками мероприятия «Один день эпохи Александра Пересвета» в Санкт-Петербурге
    Фото: газета «Призыв»
  • Ученики Идрицкой школы стали участниками мероприятия «Один день эпохи Александра Пересвета» в Санкт-Петербурге
    Фото: газета «Призыв»

Делегация Идрицы отправилась в Петербург по приглашению местной школы № 376 в составе заместителя директора по воспитательной работе Елены Сикорской, учителя-логопеда Оксаны Александровой и учащихся. Также участниками события стали представители школ-побратимов из Мариуполя и Минска.

В программе мероприятия – круглый стол на тему «Сердца, объединённые историей: диалог поколений и культур», посещение музейно-выставочных пространств «Галерея авиации» и «Миссия – реставратор», а также исторического парка «Россия – моя история», экскурсия в Пушкин.

«Самым незабываемым событием стало, конечно же, участие в образовательном событии «Один день эпохи Александра Пересвета: Куликовская битва», – отметили в газете. По его завершении состоялись встреча с почётными гостями, мастер-класс по росписи пряников «Мезенская роспись» и эстафета дружбы в бассейне.

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