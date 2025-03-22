Ученики Идрицкой школы стали участниками мероприятия «Один день эпохи Александра Пересвета» в Санкт-Петербурге

13:04, 22 марта 2025, ПАИ

Ученики Идрицкой школы приняли участие в мероприятии «Один день эпохи Александра Пересвета», которое прошло в Санкт-Петербурге. Об этом пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»

















Делегация Идрицы отправилась в Петербург по приглашению местной школы № 376 в составе заместителя директора по воспитательной работе Елены Сикорской, учителя-логопеда Оксаны Александровой и учащихся. Также участниками события стали представители школ-побратимов из Мариуполя и Минска.

В программе мероприятия – круглый стол на тему «Сердца, объединённые историей: диалог поколений и культур», посещение музейно-выставочных пространств «Галерея авиации» и «Миссия – реставратор», а также исторического парка «Россия – моя история», экскурсия в Пушкин.

«Самым незабываемым событием стало, конечно же, участие в образовательном событии «Один день эпохи Александра Пересвета: Куликовская битва», – отметили в газете. По его завершении состоялись встреча с почётными гостями, мастер-класс по росписи пряников «Мезенская роспись» и эстафета дружбы в бассейне.