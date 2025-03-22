Псковский «Интер» примет участие в чемпионате СЗФО по футзалу
Псковский «Интер» примет участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по футзалу среди мужских команд, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 24 по 28 марта. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».
Всего в соревнованиях примут участие восемь команд. «Интер» сыграет в группе «Б» с коллективами «Армида» (Архангельская область), «НПК Групп» (Санкт-Петербург) и «ПетрГУ-Альфа» (Петрозаводск).
В первом матче «Интер» сыграет с «Армидой» 24 марта в 12:00.
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