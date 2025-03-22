Третий фестиваль робототехники стартовал в Себеже

16:50, 22 марта 2025, ПАИ

Третий районный фестиваль робототехники стартовал на базе Себежской школы сегодня, 22 марта. Об этом пишет газета «Призыв».

Соревнования в этом году проходят по четырём программам. В них участвуют 20 учеников из трёх школ района.

«Юные гении Себежской и Сосновоборской средних школ, Себежской основной школы показывают своё мастерство. Удачи!» – отметили в газете.