Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Третий фестиваль робототехники стартовал в Себеже

Третий районный фестиваль робототехники стартовал на базе Себежской школы сегодня, 22 марта. Об этом пишет газета «Призыв».

Третий фестиваль робототехники стартовал в Себеже. Фото: газета «Призыв»

Соревнования в этом году проходят по четырём программам. В них участвуют 20 учеников из трёх школ района.

«Юные гении Себежской и Сосновоборской средних школ, Себежской основной школы показывают своё мастерство. Удачи!» – отметили в газете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 марта 2025

До +12 градусов ожидается в Псковской области 23 марта
22 марта 2025

Псковичам напомнили об ответственности за травяной пал
22 марта 2025

Третий фестиваль робототехники стартовал в Себеже

22 марта 2025

В Куньинском районе заасфальтируют ещё 1,6 километра дороги Плюхново – Кудряницы
22 марта 2025

12-метровую маскировочную сеть сплели в Себежском районе за два дня
22 марта 2025

Яркое красно-зелёное северное сияние запечатлели жители Псковской области минувшей ночью
22 марта 2025

Кошка Машуня из Псковского ГКЦ заняла второе место в конкурсе Минкультуры «Хвостатый хранитель 2.0»
22 марта 2025

Псковский ветеран СВО получил автомобиль с ручным управлением

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...