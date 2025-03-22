Третий фестиваль робототехники стартовал в Себеже
Третий районный фестиваль робототехники стартовал на базе Себежской школы сегодня, 22 марта. Об этом пишет газета «Призыв».
Соревнования в этом году проходят по четырём программам. В них участвуют 20 учеников из трёх школ района.
«Юные гении Себежской и Сосновоборской средних школ, Себежской основной школы показывают своё мастерство. Удачи!» – отметили в газете.
Третий фестиваль робототехники стартовал в Себеже
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