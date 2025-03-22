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Культура

Выставка живописи Игоря Леонтьева открылась в Центральной библиотеке Пскова

Выставка живописи члена Латвийского союза художников и Союза художников России Игоря Леонтьева «Метафизика Пскова» открылась в Центральной библиотеке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

  • Выставка живописи Игоря Леонтьева открылась в Центральной библиотеке Пскова
    Фото: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова
  • Выставка живописи Игоря Леонтьева открылась в Центральной библиотеке Пскова
    Фото: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова
  • Выставка живописи Игоря Леонтьева открылась в Центральной библиотеке Пскова
    Фото: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова
  • Выставка живописи Игоря Леонтьева открылась в Центральной библиотеке Пскова
    Фото: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова
  • Выставка живописи Игоря Леонтьева открылась в Центральной библиотеке Пскова
    Фото: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова

В экспозиции представлено 20 нефигуративных работ в стиле абстракционизма. Во время открытия выставки художник прочёл собравшимся лекцию «Традиции в эпоху метамодерна и метавселенной». Игорь Леонтьев рассказал, что в юности пробовал различные направления изобразительного искусства, а начинал как романтический сюрреалист. К абстракционизму он пришёл уже в зрелом возрасте.

Выставленные работы – это переживания автора о Пскове. «Это та музыка у меня в голове, которая возникает от метафизики Пскова. Это образы медитативного характера, а когда ты смотришь на предмет в медитативном состоянии, ты видишь его неузнаваемым», – сказал Игорь Леонтьев.

Леонтьев родился в Риге в 1957 году, окончил Рижскую художественную школу им. Розенталя, учился в Латвийской художественной академии, а также в частных художественных студиях у преподавателей Абрама Быкова и Виталия Каркунова.

Выставка его картин в читальном зале библиотеки на Конной в Пскове будет работать до 14 апреля.

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