Более пяти тысяч зрителей посетили фестиваль русской музыки в Пскове

16:26, 22 марта 2025, ПАИ

Более пяти тысяч зрителей посетили 51-й фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, который прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

















Во время фестиваля прошло девять концертов, в которых приняли участие 408 артистов. Посетили мероприятие 5 210 зрителей.

В пресс-службе отметили, что акцент события впервые был сделан на эклектике, объединившей фолк, классику и народные мотивы. Более 100 музыкантов на одной сцене собрала оратория «Иван Грозный».

«Спасибо всем, кто был с нами! Вы сделали этот фестиваль по-настоящему живым и незабываемым. До встречи в следующем году!» – отметили в пресс-службе.