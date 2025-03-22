Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Более пяти тысяч зрителей посетили фестиваль русской музыки в Пскове

Более пяти тысяч зрителей посетили 51-й фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, который прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

  • Более пяти тысяч зрителей посетили фестиваль русской музыки в Пскове
    Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Более пяти тысяч зрителей посетили фестиваль русской музыки в Пскове
    Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Более пяти тысяч зрителей посетили фестиваль русской музыки в Пскове
    Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Более пяти тысяч зрителей посетили фестиваль русской музыки в Пскове
    Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Более пяти тысяч зрителей посетили фестиваль русской музыки в Пскове
    Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Более пяти тысяч зрителей посетили фестиваль русской музыки в Пскове
    Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Более пяти тысяч зрителей посетили фестиваль русской музыки в Пскове
    Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Более пяти тысяч зрителей посетили фестиваль русской музыки в Пскове
    Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области
  • Более пяти тысяч зрителей посетили фестиваль русской музыки в Пскове
    Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

Во время фестиваля прошло девять концертов, в которых приняли участие 408 артистов. Посетили мероприятие 5 210 зрителей.

В пресс-службе отметили, что акцент события впервые был сделан на эклектике, объединившей фолк, классику и народные мотивы. Более 100 музыкантов на одной сцене собрала оратория «Иван Грозный».

«Спасибо всем, кто был с нами! Вы сделали этот фестиваль по-настоящему живым и незабываемым. До встречи в следующем году!» – отметили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 марта 2025

Более пяти тысяч зрителей посетили фестиваль русской музыки в Пскове
22 марта 2025

Выставка живописи Игоря Леонтьева открылась в Центральной библиотеке Пскова
21 марта 2025

Опера Мусоргского «Сорочинская ярмарка» прозвучала в рамках 51-го фестиваля русской музыки в Пскове
21 марта 2025

Концерт объединённого симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в Пскове
21 марта 2025

Ещё один концерт под управлением дирижёра Валерия Гергиева пройдёт в Пскове
21 марта 2025

Киноновинки: что смотреть с 24 по 30 марта
20 марта 2025

Детская опера «Бременские музыканты» впервые прозвучала в Пскове
20 марта 2025

Посвящённая Всемирному дню поэзии ​литературно-художественная программа прошла в Пскове
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...