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ФК «Луки-Энергия» выиграл у «Пскова» в домашнем контрольном матче

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл «Псков» – 2:1 в домашнем контрольном матче, передаёт пресс-служба великолукского коллектива.

Фото: ПАИ

Счёт в этой встрече на 31-й минуте открыли псковичи. Гол с пенальти забил Владислав Волков. Уже через четыре минуты великолучане отыгрались усилиями Евгения Бутакова.

Во втором тайме Никита Поляков точным ударом с 11-метровой отметки вывел великолукский коллектив вперёд.

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