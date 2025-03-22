ФК «Луки-Энергия» выиграл у «Пскова» в домашнем контрольном матче
Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл «Псков» – 2:1 в домашнем контрольном матче, передаёт пресс-служба великолукского коллектива.
Счёт в этой встрече на 31-й минуте открыли псковичи. Гол с пенальти забил Владислав Волков. Уже через четыре минуты великолучане отыгрались усилиями Евгения Бутакова.
Во втором тайме Никита Поляков точным ударом с 11-метровой отметки вывел великолукский коллектив вперёд.
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