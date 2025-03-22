Канадец Джош Ливо установил новый снайперский рекорд КХЛ

17:16, 22 марта 2025, ПАИ

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по числу заброшенных шайб за один регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги, передаёт корреспондент ПАИ.

В заключительной игре регулярного чемпионата Ливо забил в ворота «Барыса». В итоге уфимцы одержали выездную победу со счётом 4:1 и заняли второе место Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» сыграет либо с «Сибирью», либо с «Адмиралом».

Для Ливо заброшенная шайба стала 49-й в нынешнем сезоне. Прошлый рекорд принадлежал Сергея Мозякину, на счету которого в одном из розыгрышей было 48 шайб.

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