Канадец Джош Ливо установил новый снайперский рекорд КХЛ
Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по числу заброшенных шайб за один регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги, передаёт корреспондент ПАИ.
В заключительной игре регулярного чемпионата Ливо забил в ворота «Барыса». В итоге уфимцы одержали выездную победу со счётом 4:1 и заняли второе место Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» сыграет либо с «Сибирью», либо с «Адмиралом».
Для Ливо заброшенная шайба стала 49-й в нынешнем сезоне. Прошлый рекорд принадлежал Сергея Мозякину, на счету которого в одном из розыгрышей было 48 шайб.
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