Псковичам напомнили об ответственности за травяной пал
Об ответственности за пал сухой травы напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву жгут люди, руководствуясь мифами о пользе весеннего выжигания травы, отметили в МЧС. За нарушение установленных правил может последователь наказание. В некоторых случаях люди несут уголовную ответственность.
Нарушение требований пожарной безопасности влечёт предупреждение или штраф: от 5 000 до 15 000 рублей – для граждан, от 20 000 до 30 000 рублей – для должностных лиц, от 40 000 до 60 000 рублей – для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также от 300 000 до 400 000 рублей – для юридических лиц.
За те же действия, но совершённые в условиях особого противопожарного режима, штрафы будут значительно выше.
Третий фестиваль робототехники стартовал в Себеже
Яркое красно-зелёное северное сияние запечатлели жители Псковской области минувшей ночью
Кошка Машуня из Псковского ГКЦ заняла второе место в конкурсе Минкультуры «Хвостатый хранитель 2.0»