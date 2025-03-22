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Псковичам напомнили об ответственности за травяной пал

Об ответственности за пал сухой травы напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Псковичам напомнили об ответственности за травяной пал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву жгут люди, руководствуясь мифами о пользе весеннего выжигания травы, отметили в МЧС. За нарушение установленных правил может последователь наказание. В некоторых случаях люди несут уголовную ответственность.

Нарушение требований пожарной безопасности влечёт предупреждение или штраф: от 5 000 до 15 000 рублей – для граждан, от 20 000 до 30 000 рублей – для должностных лиц, от 40 000 до 60 000 рублей – для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также от 300 000 до 400 000 рублей – для юридических лиц.

За те же действия, но совершённые в условиях особого противопожарного режима, штрафы будут значительно выше.

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