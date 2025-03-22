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Общество

Лекцию о знаменитом художнике провёл для ульяновских студентов сотрудник «Михайловского»

Сразу два значимых события состоялись в конце этой рабочей недели на базе виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Литературном музее «Дом Языковых» – филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

На трансляции лекции Сергея Пинчука из Пушкинского заповедника. Фото из официального сообщества «Дома Языковых» в соцсети

Первое из этих событий – публичная online-лекция о судьбе и творчестве русского художника Василия Мешкова. Подготовил и провёл её Сергей Пинчук, научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» в составе Пушкинского заповедника. Своим слушателям, среди которых было много молодёжи (в частности, учащиеся Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна и Ульяновского колледжа культуры и искусств), лектор рассказал об этом выдающемся представителе русской академической живописи.

Жизнь Василия Мешкова в годы Первой мировой войны оказалась тесно связанной с Псковской губернией, с псковскими пушкинскими местами. Работы мастера – и среди них, в частности, первое в изобразительном искусстве живописное изображение «дома Лариных» в мемориальном Тригорском – сейчас хранятся в фондах Пушкинского заповедника, размещены в его постоянных экспозициях.

Второе важное для музейщиков «Михайловского» и «Дома Языковых» событие этих дней – телемост «Итоги пушкинского юбилейного года в литературных музеях», проведённый в формате круглого стола. В рамках этой виртуальной встречи заместитель директора по музейной, научной и экскурсионной работе Пушкинского заповедника Елена Михайлова, особо отметив масштаб, яркость событий, приуроченных к 225-летию со дня рождения Пушкина, напомнила коллегам и о других значимых юбилейных датах: о 200-летии михайловской ссылки поэта, 200-летии написания Пушкиным в Михайловском целого ряда произведений и грядущем 200-летии приезда Николая Языкова в Тригорское в 2026 году. Пушкиногорские и ульяновские музейщики поделились опытом своих наиболее, на их взгляд, удачных проектов и обсудили планы на ближайшее будущее.

В пресс-службе «Михайловского» также напомнили, что виртуальное представительство Пушкинского заповедника на базе «Дома Языковых» в Ульяновской области было образовано осенью 2018 года. В его активе на сегодня ряд выставочных проектов, более двадцати лекций, подготовленных и проведённых специалистами «Михайловского», телемосты в формате круглых столов и многое другое.

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