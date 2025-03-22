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«Волшебная страна»: Как Россия стала родиной для семьи героя СВО из Туркменистана

Герой СВО Байгельды Нурмурадов вместе со своей семьей осуществил мечту и переехал из столицы Туркменистана в Россию, в Псковскую область. Здесь они живут в деревне Логозовичи Псковского района. О том как складывается жизнь семьи в Псковской области, рассказала газета «Псковская провинция».

«Волшебная страна»: Как Россия стала родиной для семьи героя СВО из Туркменистана. Фото здесь и далее Анны Чаплыгиной, семьи Нурмударовых

Переехать из Туркменистана они решили единогласно на семейном совете. «Это была мамина мечта, которая со временем стала и нашей. Она часто нам рассказывала про страну, в которой она выросла, – СССР, и мы заочно были в нее влюблены. По вечерам даже просили рассказать нам сказку об этой волшебной стране. И если бы не она, мы бы не реализовали свою мечту», - поделился Бай.

Отец Бая, Гельдымурад, работает самозанятым водителем такси. Он поделился, что другик вариантов,куда переехать, кроме как в Россию, у них не было. « На Запад ехать не вариант: там одни антихристы, это не наш менталитет. Мы хотели детям и внукам дать образование. У нас с этим тяжело. Я уже и не надеялся, что удастся уладить все вопросы с документами, но супруга оказалась настойчивой», - поделился он.

Переехала семья по программе переселения соотечественников. Они выбрали именно Псков, так как здесь можно было быстрее всего оформить все нужные для переселения документы, а также их покорили древние улицы, которые хранят память былых времен. «Это то, что мы проходили в школе: здесь было сражение Александра Невского, здесь же бились и наши предки с фашистами», - подчеркнула Джерен, мама Бая.

Переехав в Россию, но даже не успев получить гражданство, Бай решил отправился в зону проведения специальной военной операции. Сначала он попал в отряд штурмовиков и всех своих сослуживцев убеждал, что это здорово. «Штурмовать будем, будем воевать на первой линии», – повторял он.

Затем его пригласили в снайперы. «И мы с товарищем пошли, ведь снайперы тоже играют одну из важных ролей на войне. Для начала мы усвоили, что снайпер не всегда работает отдаленно, и он сам первый в прицеле. Но ты знаешь, что твоя задача снять врага так, чтобы он не мог снять тебя», - рассказал Бай.

На передовой они служили под Работино в Запорожской области.

Когда после одной из вылазок Бая ранили, и он попал в больницу, то первым делом попросил позвонить маме. «Мама, я выжил, я вернулся», – сказал он ей тогда. Один из осколков попал в голову, но врачи сказали, что извлекать его опасно. «В Бурденко провели несколько операций на глазу, но спасти его не удалось. Мне, конечно, путь на фронт теперь закрыт – комиссовали. Никакой физической нагрузки нельзя», - поделился Бай.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Уже дома Бай получил гражданство. Паспорт ему вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также Указом президента Российской Федерации от 22.08.2024 года военнослужащий награждён медалью «За отвагу». Приказом командира в/ч 47084 от 03.05.2024г. №305 награждён орденом «Крест штурмовой».

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