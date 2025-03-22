«Волшебная страна»: Как Россия стала родиной для семьи героя СВО из Туркменистана

21:35, 22 марта 2025, ПАИ

Герой СВО Байгельды Нурмурадов вместе со своей семьей осуществил мечту и переехал из столицы Туркменистана в Россию, в Псковскую область. Здесь они живут в деревне Логозовичи Псковского района. О том как складывается жизнь семьи в Псковской области, рассказала газета «Псковская провинция».

Переехать из Туркменистана они решили единогласно на семейном совете. «Это была мамина мечта, которая со временем стала и нашей. Она часто нам рассказывала про страну, в которой она выросла, – СССР, и мы заочно были в нее влюблены. По вечерам даже просили рассказать нам сказку об этой волшебной стране. И если бы не она, мы бы не реализовали свою мечту», - поделился Бай.

Отец Бая, Гельдымурад, работает самозанятым водителем такси. Он поделился, что другик вариантов,куда переехать, кроме как в Россию, у них не было. « На Запад ехать не вариант: там одни антихристы, это не наш менталитет. Мы хотели детям и внукам дать образование. У нас с этим тяжело. Я уже и не надеялся, что удастся уладить все вопросы с документами, но супруга оказалась настойчивой», - поделился он.

Переехала семья по программе переселения соотечественников. Они выбрали именно Псков, так как здесь можно было быстрее всего оформить все нужные для переселения документы, а также их покорили древние улицы, которые хранят память былых времен. «Это то, что мы проходили в школе: здесь было сражение Александра Невского, здесь же бились и наши предки с фашистами», - подчеркнула Джерен, мама Бая.

Переехав в Россию, но даже не успев получить гражданство, Бай решил отправился в зону проведения специальной военной операции. Сначала он попал в отряд штурмовиков и всех своих сослуживцев убеждал, что это здорово. «Штурмовать будем, будем воевать на первой линии», – повторял он.

Затем его пригласили в снайперы. «И мы с товарищем пошли, ведь снайперы тоже играют одну из важных ролей на войне. Для начала мы усвоили, что снайпер не всегда работает отдаленно, и он сам первый в прицеле. Но ты знаешь, что твоя задача снять врага так, чтобы он не мог снять тебя», - рассказал Бай.

На передовой они служили под Работино в Запорожской области.

Когда после одной из вылазок Бая ранили, и он попал в больницу, то первым делом попросил позвонить маме. «Мама, я выжил, я вернулся», – сказал он ей тогда. Один из осколков попал в голову, но врачи сказали, что извлекать его опасно. «В Бурденко провели несколько операций на глазу, но спасти его не удалось. Мне, конечно, путь на фронт теперь закрыт – комиссовали. Никакой физической нагрузки нельзя», - поделился Бай.

Уже дома Бай получил гражданство. Паспорт ему вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также Указом президента Российской Федерации от 22.08.2024 года военнослужащий награждён медалью «За отвагу». Приказом командира в/ч 47084 от 03.05.2024г. №305 награждён орденом «Крест штурмовой».