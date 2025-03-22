Как ИИ помогает хакерам взламывать пароли, объяснила эксперт

22:02, 22 марта 2025, ПАИ

Как ИИ помогает хакерам взламывать пароли, объяснила инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская. Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, существуют определённые алгоритмы, которые были выстроены на основе утёкших в сеть данных. Всё это ведёт к тому, что защищать пароли нужно ещё более тщательно.

Вместе с этим искусственный интеллект помогает выявлять слабые места в системах безопасности. Это также возможно благодаря способности анализировать большие массивы информации.

Чтобы защитить себя от хакерских атак, важно придумывать сложные, уникальные пароли и включать двухфакторную аутентификацию. Также не стоит переходить по недостоверным ссылкам и отвечать на подозрительные сообщения.