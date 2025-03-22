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Общество

Умер один из умнейших в мире шимпанзе, говоривший на английском

Шимпанзе Канзи, который понимал английский язык и играл в компьютерную игру, умер в исследовательском центре в возрасте 44 лет. Об этом пишет газета «Аргументы и факты» со ссылкой на центр.

Канзи прожил в этом центре последние 20 лет. Он не только понимал английский язык, но и мог общаться на нём с помощью жестов и набора букв. Также он мог играть в игры с помощью сенсора.

Сотрудники центра нашли его без сознания, а позже констатировали смерть.

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