Умер один из умнейших в мире шимпанзе, говоривший на английском

22:31, 22 марта 2025, ПАИ

Шимпанзе Канзи, который понимал английский язык и играл в компьютерную игру, умер в исследовательском центре в возрасте 44 лет. Об этом пишет газета «Аргументы и факты» со ссылкой на центр.

Канзи прожил в этом центре последние 20 лет. Он не только понимал английский язык, но и мог общаться на нём с помощью жестов и набора букв. Также он мог играть в игры с помощью сенсора.

Сотрудники центра нашли его без сознания, а позже констатировали смерть.