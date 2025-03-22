Пик метеорного потока Лириды придётся на апрель
Пик звездопада Лириды придётся в ночь с 22 на 23 апреля. Об этом пишет издание «Москва 24» со ссылкой на научного директора Московского планетария Фаина Рублеву.
Звездопад будет активен с 16 по 25 апреля. При этом самый его пик прогнозируют с 22-го на 23-е число: ожидается до 18 метеоров в час.
Условия для наблюдения обещают быть благоприятными. Лучше всего смотреть на метеоры во второй половине ночи и под утро.
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