Безработная жительница Невеля фиктивно зарегистрировала гражданина России

11:13, 23 марта 2025, ПАИ

Безработная жительница Невеля фиктивно зарегистрировала гражданина России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно имеющейся информации, в марте этого года в Невеле 54-летняя безработная местная жительница зарегистрировала гражданина России по месту жительства без его фактического пребывания по месту регистрации.

В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.