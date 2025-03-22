Безработная жительница Невеля фиктивно зарегистрировала гражданина России
Безработная жительница Невеля фиктивно зарегистрировала гражданина России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Согласно имеющейся информации, в марте этого года в Невеле 54-летняя безработная местная жительница зарегистрировала гражданина России по месту жительства без его фактического пребывания по месту регистрации.
В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.
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