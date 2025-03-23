Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мужчина в Опочецом районе выстрелил в голову пенсионеру строительным степлером

Сообщение об обнаружении тела 70-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в одном из частных домов в деревне Фронино Опочецкого района поступило в правоохранительные органы 15 марта. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По данному инциденту следственные органы инициировали уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемым в совершении данного преступления стал 46-летний житель города Великие Луки. 14 марта он пришёл к дому потерпевшего для разрешения конфликта между ним и знакомым обвиняемого. В ходе этого визита он нанёс хозяину дома множественные удары ногами и руками в область головы, туловища и верхних конечностей, а также произвёл несколько выстрелов в голову металлическими скобами из строительного степлера и облил его кипятком. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. После совершения убийства подозреваемый покинул дом потерпевшего, стремясь скрыться от правоохранительных органов.

Установление подозреваемого стало возможным благодаря слаженной работе следователей и криминалистов регионального следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников УУР УМВД России по Псковской области и оперуполномоченных территориального отдела полиции.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли биологические образцы и другие предметы, имеющие значение для расследования, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.

Фигурант был задержан в установленном законом порядке, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. По ходатайству следствия судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела продолжаются следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств совершённого преступления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 марта 2025

Мужчина в Опочецом районе выстрелил в голову пенсионеру строительным степлером
22 марта 2025

Более полумиллиона рублей выманили мошенники у трёх жителей Псковской области
22 марта 2025

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Кунье
22 марта 2025

11 пожаров ликвидировано в Псковской области за последние двое суток
21 марта 2025

122 млн рублей штрафов выписали псковичам за административные наказания в 2024 году
21 марта 2025

На 600 млн рублей обманули IT-мошенники жителей Псковской области в 2024 году
21 марта 2025

О новых схемах обмана и профилактике IT-преступлений рассказывают в медиацентре ПАИ
21 марта 2025

На Рижском проспекте в Пскове водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 62-летнего пешехода

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...