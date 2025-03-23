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Общество

Вакансия заведующего канцелярией открыта в Псковском УМВД

В штаб Управления МВД России по Псковской области требуется заведующий канцелярией, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего профессионального уровня. Опыт работы в области документационного обеспечения будет преимуществом. Кроме того, необходимы внимательность, исполнительность, ответственность и уверенное владение ПК.

Рабочий график: с понедельника по пятницу с 08:30 до 18:15 (в пятницу до 17:00), обед с 12:30 до 14:00. Также сотруднику предоставляется оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание и возможность материального премирования.

Помимо этого, есть шанс получить бесплатное высшее образование в ведомственных учебных заведениях МВД России.

Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании.

Все желающие могут обратиться по номеру – 59-24-65.

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