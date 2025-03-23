Псковские спасатели заняли первое место при сдаче нормативов ГТО в Порхове
В Порхове прошли соревнования для всех возрастных групп в рамках зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором участвовали команды силовых структур Порховского района. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Организатором мероприятий выступило управление образования, физической культуры и спорта Порховского муниципального округа.
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
В ходе соревнований каждый участник выполнял нормативы в соответствии с требованиями своей возрастной категории. Комплекс упражнений включал четыре задания на скорость, выносливость, силу и гибкость.
По итогам командного зачёта первое место заняла команда Главного управления МЧС России по Псковской области. Победители и призёры были награждены грамотами.
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