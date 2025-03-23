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Спорт

Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по футзалу

Сборная Великих Лук выиграла чемпионат Псковской области по футзалу, игры которого прошли в спорткомплексе «Писковичи» и завершились сегодня, 23 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Сборная Великих Лук по футзалу. Фото: Федерация футбола Псковской области

Всего в финальном этапе чемпионата участвовало восемь команд из Пскова, Великих Лук, а также из Опочецкого, Печорского, Великолукского, Псковского, Невельского и Дедовичского районов.

В полуфинальных играх футболисты Великих Лук обыграли спортсменов из Опочецкого района со счётом 3:2, а команда Псковского района сыграла вничью в основное время с псковичами (4:4), но выиграла по пенальти (4:2).

В матче за третье место сборная Опочецкого района выиграла у псковского коллектива со счётом 4:0, став бронзовым призёром. Великолучане в финале победили команду Псковского района (3:2), завоевав главный трофей.

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