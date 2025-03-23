Каждую пятую псковичку при устройстве на работу спрашивают о планах на детей – опрос

21:44, 23 марта 2025, ПАИ

21 % жительниц Пскова во время собеседований всё ещё спрашивают о планах на детей, а 74 % псковичек не сталкиваются с подобными вопросами, следует из итогов опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 12 по 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

Чаще всего работодатели обращаются с этим вопросом к молодым женщинам в возрасте до 35 лет (27 %), тогда как среди женщин в возрасте от 35 до 45 лет таких только 17 %. Кроме того, представительницы с высшим образованием сталкиваются с подобным вопросом чаще, чем женщины со средним профессиональным образованием: 22 % против 19 % соответственно.

Ранее сообщалось, что жители Пскова стали чаще жаловаться на харассмент на работе. 7 % опрошенных псковичей сталкивались с харассментом со стороны руководства, 11 % – со стороны коллег. Подробнее об этом читайте здесь.