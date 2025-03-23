Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Каждую пятую псковичку при устройстве на работу спрашивают о планах на детей – опрос

21 % жительниц Пскова во время собеседований всё ещё спрашивают о планах на детей, а 74 % псковичек не сталкиваются с подобными вопросами, следует из итогов опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 12 по 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

Фото: ПАИ

Чаще всего работодатели обращаются с этим вопросом к молодым женщинам в возрасте до 35 лет (27 %), тогда как среди женщин в возрасте от 35 до 45 лет таких только 17 %. Кроме того, представительницы с высшим образованием сталкиваются с подобным вопросом чаще, чем женщины со средним профессиональным образованием: 22 % против 19 % соответственно.

Ранее сообщалось, что жители Пскова стали чаще жаловаться на харассмент на работе. 7 % опрошенных псковичей сталкивались с харассментом со стороны руководства, 11 % – со стороны коллег. Подробнее об этом читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 марта 2025

Кому и насколько повысят пенсии с 1 апреля
23 марта 2025

Псковичей приглашают на службу в полицию
23 марта 2025

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада в предстоящую неделю, рассказали синоптики
23 марта 2025

Движение по путепроводу трассы М-9 «Балтия» в Псковской области полностью закроют с 25 марта
23 марта 2025

Директор Псковского планетария выступил с лекциями в Эрмитаже
23 марта 2025

Глазами тонущего: МЧС показало, что происходит с провалившимся под лёд человеком
23 марта 2025

39% псковичей общаются с коллегами вне работы – опрос
23 марта 2025

Служба родовспоможения Псковского перинатального центра отмечает 70-летие

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...