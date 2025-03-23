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Общество

Псковичи стали чаще жаловаться на харассмент на работе – опрос

Жители Пскова стали чаще жаловаться на харассмент на работе. Это следует из итогов опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 10 по 18 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

Фото: ПАИ

Так, 7 % опрошенных псковичей сталкивались с харассментом со стороны руководства, 11 % – со стороны коллег (два года назад о сексуальном домогательстве заявляли 5 и 10 % соответственно).

Женщины подвергаются сексуальной агрессии чаще: 10 % жалуются на домогательства со стороны начальства, 17 % – со стороны сослуживцев. Среди мужчин эти показатели ниже – 5 и 6 % соответственно.

Ранее сообщалось, что половина работающих псковичей считает, что массовые увольнения неэффективных сотрудников могут спровоцировать уход ценных кадров. Подробнее об этом читайте здесь.

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