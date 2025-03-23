Движение по путепроводу трассы М-9 «Балтия» в Псковской области полностью закроют с 25 марта

21:59, 23 марта 2025, ПАИ

Движение транспорта по путепроводу на км 491+578 федеральной дороги М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвией в Новосокольническом районе будет полностью перекрыто с 25 марта, сообщили ПАИ в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Путепровод в составе Новосокольнической транспортной развязки располагается над основным ходом федеральной дороги. Решение о полном перекрытии движения принято по итогам обследования сооружения в связи с его аварийным техническим состоянием. До момента проведения ремонтных работ на подъездах к путепроводу будут установлены водоналивные боны, а также дорожные знаки «Въезд запрещён» и «Ограничение скорости – 50 км/ч».

Водителей просят быть предельно внимательными во время движения и в качестве путей объезда пользоваться съездами в составе развязки.