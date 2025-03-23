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Общество

Кому и насколько повысят пенсии с 1 апреля

Социальные пенсии для детей-сирот, инвалидов, пенсионеров по старости и студентов, которые потеряли родителей, увеличат в России на 14,75 % с 1 апреля. Также повышение выплат затронет граждан, которым в апреле исполнится 80 лет, и тех, кто впервые получит I группу инвалидности, сообщает URA.ru.

Фото: ПАИ

«Повышение затронет граждан, которые не могут претендовать на страховую пенсию из-за отсутствия стажа или иных причин», – говорится в материале и уточняется, что основные категории получателей – пенсионеры по старости, достигшие 68 лет (мужчины) и 63 лет (женщины).

После индексации социальная пенсия по старости будет составлять 8 824,08 рубля. Для инвалидов III группы выплата составит 7 500,53 рубля, II группы – 8 824 рубля, I группы и инвалидов с детства II группы – 17 648,24 рубля. Инвалиды с детства I группы будут получать 21 177,59 рубля. Выплаты по потере одного родителя составят 8 824,08 рубля, по потере обоих – 17 648,24 рубля. Студенты сохранят право на пенсию до 23 лет или окончания обучения.

Ранее жители России назвали идеальный размер пенсии. Подробнее об этом читайте здесь.

На днях председатель комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, сколько нужно зарабатывать ежемесячно, чтобы пенсия достигла 100 тысяч рублей.

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