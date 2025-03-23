Кому и насколько повысят пенсии с 1 апреля

23:16, 23 марта 2025, ПАИ

Социальные пенсии для детей-сирот, инвалидов, пенсионеров по старости и студентов, которые потеряли родителей, увеличат в России на 14,75 % с 1 апреля. Также повышение выплат затронет граждан, которым в апреле исполнится 80 лет, и тех, кто впервые получит I группу инвалидности, сообщает URA.ru.

«Повышение затронет граждан, которые не могут претендовать на страховую пенсию из-за отсутствия стажа или иных причин», – говорится в материале и уточняется, что основные категории получателей – пенсионеры по старости, достигшие 68 лет (мужчины) и 63 лет (женщины).

После индексации социальная пенсия по старости будет составлять 8 824,08 рубля. Для инвалидов III группы выплата составит 7 500,53 рубля, II группы – 8 824 рубля, I группы и инвалидов с детства II группы – 17 648,24 рубля. Инвалиды с детства I группы будут получать 21 177,59 рубля. Выплаты по потере одного родителя составят 8 824,08 рубля, по потере обоих – 17 648,24 рубля. Студенты сохранят право на пенсию до 23 лет или окончания обучения.

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