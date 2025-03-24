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Происшествия

В Псковской области пьяный водитель сдал вместо мочи воду

Житель Великих Лук, попавшийся в нетрезвом виде за рулём автомобиля, сдал наркологам вместо своих анализов воду. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Фото сгенерировано нейросетью

Случай произошёл 24 декабря 2024 года. Мужчина вечером ехал на автомобиле. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Они выявили у водителя признаки опьянения, поэтому попросили его пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в стационаре медучреждения. При освидетельствовании водитель сдал наркологам вместо своих анализов воду, тем самым сфальсифицировал пробы мочи. Однако это его не спасло.

Позже выяснилось, что мужчина в 2022 году уже попадался за пьяным вождением. Тогда ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортом один год и семь месяцев. «Мужчина водительское удостоверение не сдал, в связи с чем срок лишения специального права и течение срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания были прерваны», – уточнили в прокуратуре.

В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортом в состоянии опьянения человеком, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Прокуратура Великих Лук направила уголовное дело в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

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