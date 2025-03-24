Слушать голос кукушки советует сегодня народный календарь

07:21, 24 марта 2025, ПАИ

Память архиепископа Евфимия, жившего в XV веке в Новгороде, отмечается сегодня, 24 марта, пишет calend.ru.

В народе считали, что в этот день в березах начинается движение сока.

Кроме того, на Ефимов день было несколько примет, связанных с кукушкой. По первым звукам кукушки нужно было брякнуть деньгам, «чтобы водились». При этом, если слышали первые звуки кукушки до появления листьев, то ждали голода.

Также подмечали приметы на погоду. Ночной иней предвещал днем отсутствие снега, а если иней был пушистый - то ждали хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода - можно было ждать теплого лета. А мыши на полях в это время предвещали неурожай.