Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Слушать голос кукушки советует сегодня народный календарь

Память архиепископа Евфимия, жившего в XV веке в Новгороде, отмечается сегодня, 24 марта, пишет calend.ru.

В народе считали, что в этот день в березах начинается движение сока.

Кроме того, на Ефимов день было несколько примет, связанных с кукушкой. По первым звукам кукушки нужно было брякнуть деньгам, «чтобы водились». При этом, если слышали первые звуки кукушки до появления листьев, то ждали голода.

Также подмечали приметы на погоду. Ночной иней предвещал днем отсутствие снега, а если иней был пушистый - то ждали хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода - можно было ждать теплого лета. А мыши на полях в это время предвещали неурожай.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 марта 2025

Псковичи могут бесплатно освоить новую профессию и найти работу
24 марта 2025

Эксперты: Каждый 10-й банкомат не принимает новые пятитысячные купюры
24 марта 2025

Огурцы подешевели почти на 15% – Псковстат
24 марта 2025

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области
24 марта 2025

Псковская область вошла в топ-50 рейтинга по вводу жилья в России
24 марта 2025

Какие специалисты в Псковской области получают 150 тысяч рублей, рассказали эксперты
24 марта 2025

Согласована документация на реставрацию настоятельского корпуса Мирожского монастыря
24 марта 2025

Неделя мастер-классов проходит для псковской молодёжи

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...