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Происшествия

Великолучанка врала о своем здоровье, чтобы прогуливать исправительные работы

Жительница Великих Лук наврала о своем здоровье, чтобы не отбывать наказание в виде исправительных работ, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что в январе 2025 уголовно-исполнительная инспекция поставила женщину на учет, однако отбытый срок исправительных работ на момент рассмотрения судом представления составил один день. Со слов великолучанки, она прогуливала исправительные работы из-за плохого самочувствия. Однако суд установил, что в дни прогулов женщина не обращалась к врачу.

Великолукский городской суд вынесено постановление о замене неотбытой части срока наказания в виде исправительных работ лишением свободы.

Постановление не вступило в законную силу.

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