Как защитить ребенка от мошенников, рассказали в МВД

07:58, 24 марта 2025, ПАИ

Как защитить своего ребенка от мошенников, рассказали в МВД РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве посоветовали создать ребенку минимум два адреса электронных ящиков. При этом личный адрес нужно использовать только для личных писем от знакомых людей, а второй адрес использовать для регистрации в чатах и на форумах, а также для подписки на почтовую рассылку и другие интернет-услуги, следует из материалов МВД.

Чаще всего мошенники используют невнимательность ребёнка и распространяют фишинги под видом рассылок. «Поэтому чтобы оградить детей от потенциального обмана, необходимо создать отдельную «публичную» почту, доступ к которой также будет у родителей», - заключили в ведомстве.