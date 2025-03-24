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Общество

Как защитить ребенка от мошенников, рассказали в МВД

Как защитить своего ребенка от мошенников, рассказали в МВД РФ, пишет РИА Новости.

Как защитить ребенка от мошенников, рассказали в МВД. Фото: ПАИ

В ведомстве посоветовали создать ребенку минимум два адреса электронных ящиков. При этом личный адрес нужно использовать только для личных писем от знакомых людей, а второй адрес использовать для регистрации в чатах и на форумах, а также для подписки на почтовую рассылку и другие интернет-услуги, следует из материалов МВД.

Чаще всего мошенники используют невнимательность ребёнка и распространяют фишинги под видом рассылок. «Поэтому чтобы оградить детей от потенциального обмана, необходимо создать отдельную «публичную» почту, доступ к которой также будет у родителей», - заключили в ведомстве.

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