Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта

08:23, 24 марта 2025, ПАИ

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта, пишет calend.ru.

В этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох открыл возбудитель туберкулеза.

Туберкулез - инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Туберкулезом инфицировано около четверти всего населения мира, каждый день от этой болезни умирает почти 3,5 тысячи человек, а почти 30 тысяч человек заболевают ею, следует из данных ВОЗ. Туберкулез по-прежнему является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире.

Проводимая в России противотуберкулезная работа помогла снизить рост заболеваемости и смертности населения от туберкулеза. Работа в этом направлении ведётся постоянно.

Целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом является повышение осведомленности населения о методах профилактики и борьбы, глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по её ликвидации. Каждый год медицинские и общественные организации проводят мероприятия, посвященные определенной теме.

Также медики напоминают, что лучшей профилактикой данного заболевания является поддержание здорового образа жизни, правильное и полноценное питание, физическая активность, исключение вредных привычек, а также регулярное прохождение плановых медицинских осмотров и прогулки на свежем воздухе.

Отметим также, что символом Дня борьбы с туберкулезом является белая ромашка как символ здорового дыхания.