Великолучанину заменили принудительные работы на тюремное заключение из-за употребления наркотиков

08:58, 24 марта 2025, ПАИ

Жителю Великих Лук заменили принудительные работы на тюремное заключение из-за употребления наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В 2015 году великолучанин был осужден по части 1 статьи 228, части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (хранение и сбыт наркотиков) к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В 2021 году мужчине неотбытую часть наказания заменили на принудительные работы на срок более 5 лет.

Однако в феврале 2025 мужчина употребил наркотическое средство, нарушив порядок и условия отбывания принудительных работ.

Великолукский городской суд вынес постановление о замене неотбытой части срока принудительных работ лишением свободы.

Постановление не вступило в законную силу.