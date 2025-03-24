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Михаил Ведерников поблагодарил реставраторов за восстановление храма в Плюсском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил специалистов за масштабную реставрацию храма Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского района.

Михаил Ведерников поблагодарил реставраторов за восстановление храма в Плюсском районе. Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»

«Церковь, построенная в 1901 году на месте древнего пещерного монастыря, сильно пострадала во время Великой Отечественной войны – здесь держали оборону наши войска, 80 бойцов полегли у стен храма. Восстановление объекта удалось завершить к 80-летию Победы», - написал он в своем Telegram-канале.

Также реставраторы отремонтировали часовню со святым подземным источником, сохранившимся со времён Посолотина монастыря, известного с XVI века.

Михаил Ведерников за трепетное отношение к нашим памятникам, за сохранение и восстановление псковских храмов поблагодарил коллег из АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» и лично владыку Тихона, председателя Совета Сергея Степашина.

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