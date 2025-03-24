49-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
49-летнего Алексея Гаврилова разыскивают в Псковской области. С 18 марта этого года его местоположение неизвестно, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Мужчина проживает в Пскове. Он ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, у него седые волосы, серые глаза.
Был одет в белую с чёрными вставками куртку, синие джинсы, чёрные ботинки.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Алексея Гаврилова, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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