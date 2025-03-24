Шесть человек погибло и 18 пострадало при столкновении грузовика и автобуса в Крыму

09:55, 24 марта 2025, ПАИ

Шесть человек погибло и 18 пострадало при столкновении грузовика и рейсового автобуса на участке трассы Симферополь – Евпатория в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики и МВД.

По предварительным данным, рейсовый автобус по неизвестным причинам врезался в стоящий грузовик. Всего в автобусе находилось 32 человека.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.