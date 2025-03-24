Шесть человек погибло и 18 пострадало при столкновении грузовика и автобуса в Крыму
Шесть человек погибло и 18 пострадало при столкновении грузовика и рейсового автобуса на участке трассы Симферополь – Евпатория в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики и МВД.
По предварительным данным, рейсовый автобус по неизвестным причинам врезался в стоящий грузовик. Всего в автобусе находилось 32 человека.
По факту ДТП возбудили уголовное дело.
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