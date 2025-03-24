Пять медалей выиграли боксёры Псковской области на первенстве СЗФО
Пять медалей выиграли боксёры Псковской области на первенстве Северо-Западного федерального округа среди юношей и девушек 17–18 и 19–22 лет. Соревнования прошли в Калининграде с 19 по 24 марта, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.
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Фото: Псковская областная федерация бокса
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Фото: Псковская областная федерация бокса
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Фото: Псковская областная федерация бокса
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Фото: Псковская областная федерация бокса
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Фото: Псковская областная федерация бокса
Первое место заняли Светлана Олексий и Лидия Шутова. На правах победителей они получили путёвки на первенство России. Серебро на счету Илоны Ляман и Алексея Белавина, с бронзой – Данил Грипп.
Тренируют спортсменов Игорь Зуев, Вадим Голик, Алексей Корольков, Юрий Фёдоров и Георгий Кунгурцев.
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