Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Пять медалей выиграли боксёры Псковской области на первенстве СЗФО

Пять медалей выиграли боксёры Псковской области на первенстве Северо-Западного федерального округа среди юношей и девушек 17–18 и 19–22 лет. Соревнования прошли в Калининграде с 19 по 24 марта, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

  • Пять медалей выиграли боксёры Псковской области на первенстве СЗФО
    Фото: Псковская областная федерация бокса
  • Пять медалей выиграли боксёры Псковской области на первенстве СЗФО
    Фото: Псковская областная федерация бокса
  • Пять медалей выиграли боксёры Псковской области на первенстве СЗФО
    Фото: Псковская областная федерация бокса
  • Пять медалей выиграли боксёры Псковской области на первенстве СЗФО
    Фото: Псковская областная федерация бокса
  • Пять медалей выиграли боксёры Псковской области на первенстве СЗФО
    Фото: Псковская областная федерация бокса

Первое место заняли Светлана Олексий и Лидия Шутова. На правах победителей они получили путёвки на первенство России. Серебро на счету Илоны Ляман и Алексея Белавина, с бронзой – Данил Грипп.

Тренируют спортсменов Игорь Зуев, Вадим Голик, Алексей Корольков, Юрий Фёдоров и Георгий Кунгурцев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 марта 2025

Пять медалей выиграли боксёры Псковской области на первенстве СЗФО
23 марта 2025

Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по футзалу
23 марта 2025

Сборная Ассоциации ветеранов СВО Псковской области посоревновалась в пауэрлифтинге на чемпионате Ленинградского военного округа
23 марта 2025

Псковские спасатели заняли первое место при сдаче нормативов ГТО в Порхове
22 марта 2025

Более 70 спортсменов приняли участие в открытом первенстве Гдовского района по рукопашному бою
22 марта 2025

ФК «Луки-Энергия» выиграл у «Пскова» в домашнем контрольном матче
22 марта 2025

Псковичка показала самый сильный удар на первенстве по боксу в Калининграде
22 марта 2025

Семь медалей выиграли великолучане на региональных соревнованиях по легкоатлетическому бегу в Смоленске
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...